Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Большой пакет военной помощи США: большинство оружия уже в Украине – Пентагон

Светлана КизиловаСреда, 13 апреля 2022, 01:45
Дрон Switchblade, фото с сайта forces.net

В Минобороны США рассказали, что значительное количество вооружения из большого пакета помощи Украине уже передано ВСУ.

Источник: Пентагон

Детали: По словам чиновника Минобороны США, большинство из $800-миллионного пакета военной помощи уже доставлено украинцам. Пентагон также работает над программой дополнительной поставки ракет Javelin еще на 100 млн долларов.

Что касается беспилотных летательных систем Switchblade, то они сейчас в Украине и используются для ВСУ. Эти БПЛА могут перевозить взрывчатку и имеют камеры, видео и датчики. Чиновник Пентагона отметил, что для работы со Switchblade, украинским бойцам нужно всего день-два обучения.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: оружиеСШАУкраинавойна
Главное сегодня

Минобороны РФ подтвердило, что "Москва" горит, но там "не знают" почему

ООН беспокоит британская программа для беженцев "Дом для Украины"

Глава Думы РФ заявил, что Зеленский ответит, если что-то случится с Медведчуком

Зеленский о Штайнмайере: обращения не получали, хотим быть среди друзей

В новом пакете оружия США передают 11 вертолетов, 18 гаубиц, 200 БТРов, 500 Джавелинов

США выделяют еще $800 млн на оружие для Украины: артиллерию, бронетехнику, вертолеты

Все новости...
оружие
США объявят о новом пакете военной помощи Украине - Reuters
Британия рассматривает "все варианты" ответа в случае подтверждения химатаки РФ в Мариуполе
Офис президента об оружии: ЕС ускоряется, но нужно еще быстрее
Последние новости
06:22
График эвакуационных поездов 14 апреля
05:57
Генсек ООН: Война в Украине может привести 1/5 человечества к невиданной нищете
04:40
Австралия ввела санкции против "Газпрома"
04:00
Колумбия назвала действия РФ в Украине геноцидом
03:20
CNN: США ведут переговоры о визите в Украину Блинкена или Остина
02:50
Россия расширила черный список, добавив депутатов США и Канады
02:12
Минобороны РФ подтвердило, что "Москва" горит, но там "не знают" почему
02:01
Посол рассказал, почему Украина отказала Штайнмайеру в визите
01:38
Премьер Канады также считает действия РФ геноцидом
01:27
Лишь четверть словаков готовы воевать за свою страну – опрос
Все новости...