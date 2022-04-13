Большой пакет военной помощи США: большинство оружия уже в Украине – Пентагон
Среда, 13 апреля 2022, 01:45
В Минобороны США рассказали, что значительное количество вооружения из большого пакета помощи Украине уже передано ВСУ.
Источник: Пентагон
Детали: По словам чиновника Минобороны США, большинство из $800-миллионного пакета военной помощи уже доставлено украинцам. Пентагон также работает над программой дополнительной поставки ракет Javelin еще на 100 млн долларов.
Что касается беспилотных летательных систем Switchblade, то они сейчас в Украине и используются для ВСУ. Эти БПЛА могут перевозить взрывчатку и имеют камеры, видео и датчики. Чиновник Пентагона отметил, что для работы со Switchblade, украинским бойцам нужно всего день-два обучения.
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