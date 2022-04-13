Померла перша міністерка культури України
Середа, 13 квітня 2022, 03:07
Зупинилося серце першої міністерки культури України Лариси Хоролець.
Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України у Facebook
Дослівно: "Зупинилося серце Лариси Хоролець, першої міністра культури України.
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Лариса Іванівна була професіоналом своєї справи: педагог, драматургиня, актриса.
Колектив Міністерства культури та інформаційної політики висловлює щирі співчуття близьким та рідним пані Лариси".
Довідково: Лариса Іванівна Хоролець народилася 25 серпня 1948 у Києві Київ. Радянська та українська акторка театру і кіно, драматург, політик.
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Народна артистка УРСР, перший міністр культури України.