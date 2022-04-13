Померла перша міністерка культури України

Зупинилося серце першої міністерки культури України Лариси Хоролець.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України у Facebook

Дослівно: "Зупинилося серце Лариси Хоролець, першої міністра культури України.

Лариса Іванівна була професіоналом своєї справи: педагог, драматургиня, актриса.

Колектив Міністерства культури та інформаційної політики висловлює щирі співчуття близьким та рідним пані Лариси".

Довідково: Лариса Іванівна Хоролець народилася 25 серпня 1948 у Києві Київ. Радянська та українська акторка театру і кіно, драматург, політик.

Народна артистка УРСР, перший міністр культури України.