Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Померла перша міністерка культури України

Ольга Глущенко Середа, 13 квітня 2022, 03:07
Хоролець, скриншот

Зупинилося серце першої міністерки культури України Лариси Хоролець.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України у Facebook

Дослівно: "Зупинилося серце Лариси Хоролець, першої міністра культури України.

Лариса Іванівна була професіоналом своєї справи: педагог, драматургиня, актриса.

Колектив Міністерства культури та інформаційної політики висловлює щирі співчуття близьким та рідним пані Лариси".

Довідково: Лариса Іванівна Хоролець народилася 25 серпня 1948 у Києві Київ. Радянська та українська акторка театру і кіно, драматург, політик.

Народна артистка УРСР, перший міністр культури України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: культура
Головне сьогодні

Росія має можливості завдати удар по Києву – Пентагон

У перший день війни "радили фактично здатися тиранії" – Зеленський

Тепер офіційно: російський крейсер "Москва" затонув

Байден заявив, що готовий приїхати до України

"Слуги" поповнилися новим нардепом замість міністра агрополітики

Навальний закликав лідерів Заходу оплатити рекламу в соцмережах росіянам про наслідки війни

Усі новини...
культура
5,6 млн гривень, які зібрали на реставрацію костелу святого Миколая, передали на ЗСУ
Сергій Жадан став лауреатом Премії Свободи
Російські окупанти з початку війни пошкодили або знищили 166 пам’яток культури – Ткаченко
Останні новини
04:48
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 15 квітня
04:18
Президент Польщі підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям
03:36
Південь: ЗСУ знищили 39 окупантів та 4 одиниці ворожої техніки
03:10
На затонулому крейсері "Москва" могли бути ядерні боєголовки – експерт
02:52
США потратять $9,5 млн на утримання яхти російського олігарха
02:12
Росія має можливості завдати удар по Києву – Пентагон
01:45
85% тіл загиблих у Бучі – з отворами від куль – мер
01:42
Росія просить Бразилію допомогти уникнути санкцій – Reuters
01:11
Макрон після розмови з Зеленським анонсував партію рятувального обладнання Україні
01:04
Голова ОВА повідомив про кількість загиблих цивільних на Донеччині за минулу добу
Усі новини...