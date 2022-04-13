Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Умерла первый министр культуры Украины

Ольга ГлущенкоСреда, 13 апреля 2022, 03:07
Хоролец, скриншот

Остановилось сердце первого министраа культуры Украины Ларисы Хоролец.

Источник: Министерство культуры и информационной политики в Facebook

Дословно: "Остановилось сердце Ларисы Хоролец, первой министра культуры Украины.

Лариса Ивановна была профессионалом своего дела: педагог, драматург, актриса.

Коллектив Министерства культуры и информационной политики выражает искренние соболезнования близким и родным пани Ларисы".

Справка: Лариса Ивановна Хоролец родилась 25 августа 1948 года в Киеве. Советская и украинская актриса театра и кино, драматург, политик.

Народная артистка УССР, первый министр культуры Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: культура
Главное сегодня

У России есть возможность нанести удар по Киеву – Пентагон

В первый день войны "советовали фактически сдаться тирании" – Зеленский

Теперь официально: российский крейсер "Москва" утонул

Байден заявил, что готов приехать в Украину

"Слуги" пополнились новым нардепом вместо министра агрополитики

Навальный призвал лидеров Запада оплатить рекламу в соцсетях россиянам о последствиях войны

Все новости...
культура
5,6 млн гривен, которые собрали на реставрацию костела святого Николая, передали на ВСУ
Сергей Жадан стал лауреатом Премии Свободы
Российские оккупанты с начала войны повредили или уничтожили 166 памятников культуры – Ткаченко
Последние новости
04:48
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 15 апреля
04:18
03:36
Юг: ВСУ уничтожили 39 оккупантов и 4 единицы вражеской техники
03:10
На затонувшем крейсере "Москва" могли быть ядерные боеголовки – эксперт
02:52
США потратят $9,5 млн на содержание яхты российского олигарха
02:12
У России есть возможность нанести удар по Киеву – Пентагон
01:45
85% тел погибших в Буче – с отверстиями от пуль – мэр
01:42
Россия просит Бразилию помочь избежать санкций – Reuters
01:11
Макрон после разговора с Зеленским анонсировал партию cпасательного оборудования Украине
01:04
Глава ОВА сообщил о количестве погибших гражданских в Донецкой области за минувшие сутки
Все новости...