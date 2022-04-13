Умерла первый министр культуры Украины

Остановилось сердце первого министраа культуры Украины Ларисы Хоролец.

Источник: Министерство культуры и информационной политики в Facebook

Дословно: "Остановилось сердце Ларисы Хоролец, первой министра культуры Украины.

Лариса Ивановна была профессионалом своего дела: педагог, драматург, актриса.

Коллектив Министерства культуры и информационной политики выражает искренние соболезнования близким и родным пани Ларисы".

Справка: Лариса Ивановна Хоролец родилась 25 августа 1948 года в Киеве. Советская и украинская актриса театра и кино, драматург, политик.

Народная артистка УССР, первый министр культуры Украины.