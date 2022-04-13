Умерла первый министр культуры Украины
Среда, 13 апреля 2022, 03:07
Остановилось сердце первого министраа культуры Украины Ларисы Хоролец.
Источник: Министерство культуры и информационной политики в Facebook
Дословно: "Остановилось сердце Ларисы Хоролец, первой министра культуры Украины.
Лариса Ивановна была профессионалом своего дела: педагог, драматург, актриса.
Коллектив Министерства культуры и информационной политики выражает искренние соболезнования близким и родным пани Ларисы".
Справка: Лариса Ивановна Хоролец родилась 25 августа 1948 года в Киеве. Советская и украинская актриса театра и кино, драматург, политик.
Народная артистка УССР, первый министр культуры Украины.
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