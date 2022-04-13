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Графік евакуаційних потягів на 13 квітня

Ольга Глущенко Середа, 13 квітня 2022, 06:07
фото: УЗ

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 13 квітня в межах України.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: Евакуаційні потяги будуть відправлятися з кількох міст України.

Зокрема, Укрзалізниця повідомляє про такі евакуаційні рейси:

Покровськ

16:30 - 234/233 Покровськ – Чоп

Львів

ВІДЕО ДНЯ

15:00 - 236/235 Львів – Жмеринка

22:00 - 274/273 Львів – Полтава Півд.

Слов’янськ

17:00 - 274/273 Слов’янськ – Львів

Крім того, курсуватимуть такі евакуаційні потяги:

06:00 - 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.

11:30 - 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ

14:00 - 5501 Новозолотарівка – Лозова

23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро.

Теми: Укрзалізницяевакуація
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