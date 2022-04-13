Графік евакуаційних потягів на 13 квітня
Середа, 13 квітня 2022, 06:07
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 13 квітня в межах України.
Джерело: Укрзалізниця
Деталі: Евакуаційні потяги будуть відправлятися з кількох міст України.
Зокрема, Укрзалізниця повідомляє про такі евакуаційні рейси:
Покровськ
16:30 - 234/233 Покровськ – Чоп
Львів
ВІДЕО ДНЯ
15:00 - 236/235 Львів – Жмеринка
22:00 - 274/273 Львів – Полтава Півд.
Слов’янськ
17:00 - 274/273 Слов’янськ – Львів
Крім того, курсуватимуть такі евакуаційні потяги:
06:00 - 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
11:30 - 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
14:00 - 5501 Новозолотарівка – Лозова
23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро.