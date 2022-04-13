График эвакуационных поездов на 13 апреля
Среда, 13 апреля 2022, 06:07
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 13 апреля в пределах Украины.
Источник: Укрзализныця
Детали: Эвакуационные поезда будут отправляться из нескольких городов Украины.
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В частности, Укрзализныця сообщает о таких эвакуационных рейсах:
Покровск
16:30 - 234/233 Покровск – Чоп
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Львов
15:00 - 236/235 Львов – Жмеринка
22:00 - 274/273 Львов – Полтава Юж.
Славянск
17:00 - 274/273 Славянск – Львов
Кроме того, будут курсировать следующие эвакуационные поезда:
06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск
14:00 - 5501 Новозолотаровка – Лозовая
23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.