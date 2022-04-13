Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 13 апреля в пределах Украины.

Источник: Укрзализныця

Детали: Эвакуационные поезда будут отправляться из нескольких городов Украины.

В частности, Укрзализныця сообщает о таких эвакуационных рейсах:

Покровск

16:30 - 234/233 Покровск – Чоп

Львов

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15:00 - 236/235 Львов – Жмеринка

22:00 - 274/273 Львов – Полтава Юж.

Славянск

17:00 - 274/273 Славянск – Львов

Кроме того, будут курсировать следующие эвакуационные поезда:

06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.

11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск

14:00 - 5501 Новозолотаровка – Лозовая

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.