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Франція заморозила понад €23 млрд російських активів

Ольга Глущенко Середа, 13 квітня 2022, 04:57
Франція заморозила понад €23 млрд російських активів
фото: Getty Images

У вівторок Франція опублікувала детальний список російських активів на суму 23,7 млрд євро або 25,6 млрд доларів США, заморожених через вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Джерело: CNN з посиланням на Міністерство фінансів Франції

Деталі: Видання повідомляє, що основну частину заморожених активів становлять активи російського Центрального банку, вартість яких, за даними міністерства, становить 22,8 млрд євро.

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До списку активів також входять 33 об’єкти нерухомості загальною вартістю 573,6 мільйона євро, включаючи низку курортних адрес в Антібах, Сен-Жан-Кап-Ферра і Сен-Тропе на французькій Рив’єрі, а також 178 мільярдів євро.

Крім того, заблоковані банківські рахунки, три яхти на суму понад 125 мільярдів євро, шість гелікоптерів на суму понад 60 мільйонів євро і три твори мистецтва на суму 7 мільйонів євро.

Теми: ФранціяРосіявійнасанкції
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