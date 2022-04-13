Франция заморозила более €23 млрд российских активов

Во вторник Франция опубликовала подробный список российских активов на сумму 23,7 млрд евро или 25,6 млрд долларов США, замороженных из-за вторжения России в Украину 24 февраля.

Источник: CNN со ссылкой на Министерство финансов Франции

Детали: Издание сообщает, что основную часть замороженных активов составляют активы российского Центрального банка, стоимость которых, по данным министерства, составляет 22,8 млрд. евро.

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В список активов также входят 33 объекта недвижимости общей стоимостью 573,6 миллионов евро, включая ряд курортных адресов в Антибах, Сен-Жан-Кап-Ферра и Сен-Тропе на французской Ривьере, а также 178 миллиардов евро.

Кроме того, заблокированы банковские счета, три яхты на сумму свыше 125 миллиардов евро, шесть вертолетов на сумму свыше 60 миллионов евро и три произведения искусства на сумму 7 миллионов евро.