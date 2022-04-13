Херсон: усі виконавчі органи на своїх місцях – мер
Середа, 13 квітня 2022, 08:58
Міський голова Херсона Ігор Колихаєв розповів, що в місті продовжує працювати українська адміністрація.
Джерело: мер міста в прямому ефірі
Пряма мова: "Всі фахівці (українські чиновники), вся виконавча влада – знаходяться на своїх місцях".
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Деталі: За словами Колихаєва, адміністрація Херсону працює, незважаючи на намагання російських загарбників взяти місто під свій контроль.
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