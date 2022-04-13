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Херсон: все исполнительные органы а на своих рабочих местах – мэр

Светлана КизиловаСреда, 13 апреля 2022, 08:58

Мэр Херсона Игорь Колыхаев рассказал, что в городе продолжает работать украинская администрация.

Источник: мэр города в прямом эфире

Прямая речь: "Все специалисты (украинские чиновники), вся исполнительная власть – находятся на своих местах".

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Детали: По словам Колыхаева, администрация Херсона работает, несмотря на попытки российских захватчиков взять город под свой контроль.

Знать больше: Игорь Колыхаев: Не забывайте о Херсоне. Нам сейчас очень сложно

Темы: Херсонместная властьоккупациявойна
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