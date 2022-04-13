Херсон: все исполнительные органы а на своих рабочих местах – мэр
Среда, 13 апреля 2022, 08:58
Мэр Херсона Игорь Колыхаев рассказал, что в городе продолжает работать украинская администрация.
Источник: мэр города в прямом эфире
Прямая речь: "Все специалисты (украинские чиновники), вся исполнительная власть – находятся на своих местах".
Детали: По словам Колыхаева, администрация Херсона работает, несмотря на попытки российских захватчиков взять город под свой контроль.
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