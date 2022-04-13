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191 дитина загинула в Україні через збройну агресію РФ

Світлана КізіловаСереда, 13 квітня 2022, 09:18

Станом на ранок 13 квітня в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації 191 дитина загинула та більше 349 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Деталі: Ювенальні прокурори наголошують, що ці дані не остаточні, оскільки ще триває робота в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Зазначається, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 113, Київській - 102, Харківській - 79, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Дослівно: "Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних окупантами на території смт. Бородянка та с. Королівка Київської області, виявлено обгорілі тіла дівчини 16 років та 10-річного хлопчика.

11 квітня збройними силами РФ здійснено обстріл цивільної інфраструктури м. Харкова. Загинули півторамісячна дитина та 12-річний підліток. Ще 4 дітей віком 1, 4, 5 та 9 років отримали поранення. 

11 квітня в Херсонській області внаслідок влучення снаряду в житловий будинок 15-річна дівчинка отримала тяжкі поранення.

ВІДЕО ДНЯ

Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 957 закладів освіти, з них 88 зруйновано повністю".

Теми: дітивійнаРосіявбивство
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