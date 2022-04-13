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191 ребенок погиб в Украине из-за вооруженной агрессии РФ

Светлана КизиловаСреда, 13 апреля 2022, 09:18

По состоянию на утро 13 апреля в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации 191 ребенок погиб и более 349 получили ранения разной степени тяжести.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Детали: Ювенальные прокуроры подчеркивают, что эти данные не окончательны, поскольку продолжается работа по сбору информации в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Отмечается, что больше всего пострадало детей в Донецкой области – 113, Киевской – 102, Харьковской – 79, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Херсонской – 38, Луганской – 36, Запорожской – 23, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

Дословно: "При фиксации уголовных правонарушений, совершенных оккупантами на территории пгт. Бородянка и с. Королевка Киевской области, обнаружены обгоревшие тела девушки 16 лет и 10-летнего мальчика.

11 апреля вооруженными силами РФ произведен обстрел гражданской инфраструктуры г. Харькова. Погибли полуторамесячный ребенок и 12-летний подросток. Еще 4 детей в возрасте 1, 4, 5 и 9 лет получили ранения.

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11 апреля в Херсонской области в результате попадания снаряда в жилой дом 15-летняя девочка получила тяжелые ранения.

Из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 957 учебных заведений, из них 88 разрушены полностью".

Темы: детивойнаРосcияубийство
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