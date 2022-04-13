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Гумкоридори на середу не відкрили. На Запоріжжі заблоковані евакуаційні автобуси

Роман ПетренкоСереда, 13 квітня 2022, 09:20
Гумкоридори на середу не відкрили. На Запоріжжі заблоковані евакуаційні автобуси

На 13 квітня гуманітарних коридорів не відкрили, повідомила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.

Джерело: Верещук у Telegram

Пряма мова Верещук: "Щодо гуманітарних коридорів, на жаль, сьогодні ми їх не відкриваємо.

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У Запорізькій області окупанти заблокували евакуаційні автобуси, а на Луганщині вони порушують режим припинення вогню. 

Окупанти не тільки нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, а й не можуть належним чином контролювати своїх людей на місцях. Все це створює такий рівень небезпеки на маршрутах, що ми змушені утриматися від відкриття гуманітарних коридорів сьогодні.  

Але, ми працюватимемо над тим, щоб гуманітарні коридори відкрилися знов якнайшвидше".

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Теми: евакуаціяВерещуквійна
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