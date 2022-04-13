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Гумкоридоры на среду не открыли. На Запорожье заблокированы эвакуационные автобусы

Роман ПетренкоСреда, 13 апреля 2022, 09:20
Гумкоридоры на среду не открыли. На Запорожье заблокированы эвакуационные автобусы

На 13 апреля гуманитарных коридоров не открыли, сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

Источник: Верещук в Telegram

Прямая речь Верещук: "По гуманитарным коридорам, к сожалению, сегодня мы их не открываем.

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В Запорожской области оккупанты заблокировали эвакуационные автобусы, а в Луганской области они нарушают режим прекращения огня.

Оккупанты не только пренебрегают нормами международного гуманитарного права, но и не могут должным образом контролировать своих людей на местах. Все это создает уровень опасности на маршрутах, что мы вынуждены воздержаться от открытия гуманитарных коридоров сегодня.

Но мы будем работать над тем, чтобы гуманитарные коридоры открылись снова как можно скорее".

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Темы: эвакуацияВерещуквойна
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