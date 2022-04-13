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Росіяни вже втратили 158 літаків та 143 гелікоптери на війні – Генштаб

Роман ПетренкоСереда, 13 квітня 2022, 09:53
Росіяни вже втратили 158 літаків та 143 гелікоптери на війні – Генштаб
фото ілюстративне

Російські окупаційні війська втратили вже майже 20 тисяч вояк та по півтори сотні літаків і гелікоптерів.

Джерело: звіт Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.04 орієнтовно склали

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  • особового складу – близько 19800 осіб,
  • танків ‒ 739 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1964 од,
  • артилерійських систем – 358 од,
  • РСЗВ - 115 од,
  • засоби ППО - 64 од,
  • літаків – 158 од,
  • гелікоптерів – 143 од,
  • автомобільної техніки - 1429 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 132.
  • Спеціальна техніка - 25.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.

Теми: Збройні силивійнаРосія
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