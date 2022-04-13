Росіяни вже втратили 158 літаків та 143 гелікоптери на війні – Генштаб

Російські окупаційні війська втратили вже майже 20 тисяч вояк та по півтори сотні літаків і гелікоптерів.

Джерело: звіт Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.04 орієнтовно склали

особового складу – близько 19800 осіб,

танків ‒ 739 од,

бойових броньованих машин ‒ 1964 од,

артилерійських систем – 358 од,

РСЗВ - 115 од,

засоби ППО - 64 од,

літаків – 158 од,

гелікоптерів – 143 од,

автомобільної техніки - 1429 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 132.

Спеціальна техніка - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.