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Россияне уже потеряли 158 самолетов и 143 вертолета на войне – Генштаб

Роман ПетренкоСреда, 13 апреля 2022, 09:53
фото иллюстративное

Российские оккупационные войска потеряли уже почти 20 тысяч воинов и по полторы сотни самолетов и вертолетов.

Источник: отчет Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 19800 человек,
  • танков ‒ 739 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1964 ед,
  • артиллерийских систем – 358 ед,
  • РСЗО - 115 ед,
  • средства ПВО - 64 ед,
  • самолетов – 158 ед,
  • вертолетов – 143 ед,
  • автомобильной техники - 1429 ед,
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 132.
  • Специальная техника – 25.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются.

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Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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