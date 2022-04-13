Россияне уже потеряли 158 самолетов и 143 вертолета на войне – Генштаб
Среда, 13 апреля 2022, 09:53
Российские оккупационные войска потеряли уже почти 20 тысяч воинов и по полторы сотни самолетов и вертолетов.
Источник: отчет Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.04 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 19800 человек,
- танков ‒ 739 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1964 ед,
- артиллерийских систем – 358 ед,
- РСЗО - 115 ед,
- средства ПВО - 64 ед,
- самолетов – 158 ед,
- вертолетов – 143 ед,
- автомобильной техники - 1429 ед,
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 132.
- Специальная техника – 25.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются.