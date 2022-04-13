Россияне уже потеряли 158 самолетов и 143 вертолета на войне – Генштаб

Российские оккупационные войска потеряли уже почти 20 тысяч воинов и по полторы сотни самолетов и вертолетов.

Источник: отчет Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 19800 человек,

танков ‒ 739 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1964 ед,

артиллерийских систем – 358 ед,

РСЗО - 115 ед,

средства ПВО - 64 ед,

самолетов – 158 ед,

вертолетов – 143 ед,

автомобильной техники - 1429 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 132.

Специальная техника – 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются.