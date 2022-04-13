На Рівненщині дозволили продавати алкоголь в обідні години
Середа, 13 квітня 2022, 10:39
Рада оборони Рівненської області ухвалили рішення, що з 13 квітня з 11 до 16 години у регіоні дозволено продавати алкоголь.
Джерело: глава Рівненської ОДА Віталій Коваль у Telegram
Деталі: Зазначається, що рішення ухвалили, зважаючи на досвід інших регіонів та економічну доцільність для Рівненщини.
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Вони порахували, що втрати бюджетів територіальних громад від заборони торгівлі алкогольними напоями становитимуть 48 млн грн.
Коваль планує наповнювати бюджет усіма законними способами, аби економіка працювала на ЗСУ.