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На Рівненщині дозволили продавати алкоголь в обідні години

Роман ПетренкоСереда, 13 квітня 2022, 10:39

Рада оборони Рівненської області ухвалили рішення, що з 13 квітня з 11 до 16 години у регіоні дозволено продавати алкоголь.

Джерело: глава Рівненської ОДА Віталій Коваль у Telegram

Деталі: Зазначається, що рішення ухвалили, зважаючи на досвід інших регіонів та економічну доцільність для Рівненщини.

Вони порахували, що втрати бюджетів територіальних громад від заборони торгівлі алкогольними напоями становитимуть 48 млн грн.

Коваль планує наповнювати бюджет усіма законними способами, аби економіка працювала на ЗСУ.

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Теми: Рівненська областьалкогольекономікавійна
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