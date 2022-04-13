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На Ровенщине разрешили продавать алкоголь в обеденный час

Роман ПетренкоСреда, 13 апреля 2022, 10:39
На Ровенщине разрешили продавать алкоголь в обеденный час

Совет обороны Ровенской области принял решение, что с 13 апреля с 11 до 16 часов в регионе разрешено продавать алкоголь.

Источник: глава Ровенской ОГА Виталий Коваль в Telegram

Детали: Отмечается, что решение было принято, учитывая опыт других регионов и экономическую целесообразность для Ровенщины.

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Они сочли, что потери бюджетов территориальных общин от запрета торговли алкогольными напитками составят 48 млн грн.

Коваль планирует наполнять бюджет всеми законными способами, чтобы экономика работала на ВСУ.

Темы: Ровенская областьалкогольэкономикавойна
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