На Ровенщине разрешили продавать алкоголь в обеденный час

Совет обороны Ровенской области принял решение, что с 13 апреля с 11 до 16 часов в регионе разрешено продавать алкоголь.

Источник: глава Ровенской ОГА Виталий Коваль в Telegram

Детали: Отмечается, что решение было принято, учитывая опыт других регионов и экономическую целесообразность для Ровенщины.

Они сочли, что потери бюджетов территориальных общин от запрета торговли алкогольными напитками составят 48 млн грн.

Коваль планирует наполнять бюджет всеми законными способами, чтобы экономика работала на ВСУ.