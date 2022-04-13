Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ просять допомоги: хочуть лишити окупантів без зв'язку

Валентина РоманенкоСереда, 13 квітня 2022, 10:47
ЗСУ просять допомоги: хочуть лишити окупантів без зв'язку

Українських громадян просять повідомити у відповідний чат-бот, якщо вони ідентифікують російський комплекс зв’язку Редут-2УС.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Пряма мова: "ЗСУ просять допомоги: розшукують російські комплекси зв’язку Редут-2УС.

Реклама:
 

Ця установка призначена для побудови закритого бездротового зв'язку. Через неї рашисти отримують та дають команди, а також обмінюються інформацією між собою. Знищення Редут-2УС дозволяє обірвати цей зв'язок.

Побачили — надсилайте фото чи відео у чатбот єВорог.

Не забудьте подбати про власну безпеку, коли фотографуєте ворожу техніку".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Білошицький додає, що лише за два дні через чатбот наші військові отримали вже 33 геолокації техніки окупанта.

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Маріуполь: в ОП підтвердили прорив оточення морпіхами 36-ї ОБрМП
Перехоплення СБУ: росіяни відмовляються йти на передову, на них заводять справи 
У моргах Дніпра більше 1500 трупів солдатів РФ, їх ніхто не хоче забирати - заступник мера
У Януковича вже погрожують ГПУ судом за відмову приїхати в РФ
Останні новини
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
Усі новини...
Реклама: