ЗСУ просять допомоги: хочуть лишити окупантів без зв'язку

Українських громадян просять повідомити у відповідний чат-бот, якщо вони ідентифікують російський комплекс зв’язку Редут-2УС.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Пряма мова: "ЗСУ просять допомоги: розшукують російські комплекси зв’язку Редут-2УС.

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Ця установка призначена для побудови закритого бездротового зв'язку. Через неї рашисти отримують та дають команди, а також обмінюються інформацією між собою. Знищення Редут-2УС дозволяє обірвати цей зв'язок.

Побачили — надсилайте фото чи відео у чатбот єВорог.

Не забудьте подбати про власну безпеку, коли фотографуєте ворожу техніку".

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Деталі: Білошицький додає, що лише за два дні через чатбот наші військові отримали вже 33 геолокації техніки окупанта.