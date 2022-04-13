ВСУ просят помощи: хотят лишить оккупантов связи
Украинских граждан просят сообщать в соответствующий чат-бот, если они идентифицируют российский комплекс связи Редут-2УС.
Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook
Прямая речь: "ВСУ просят помощи: разыскивают российские комплексы связи Редут-2УС.
Эта установка предназначена для построения закрытой беспроводной связи. Через нее рашисты получают и дают команды, а также обмениваются информацией между собой. Уничтожение Редут-2УС позволяет прервать эту связь.
Увидели — присылайте фото или видео в чат-бот "ЄВорог".
Не забудьте позаботиться о собственной безопасности, когда фотографируете вражескую технику".
Детали: Белошицкий добавляет, что только за два дня через чатбот наши военные получили уже 33 геолокации техники оккупанта.