ВСУ просят помощи: хотят лишить оккупантов связи

Украинских граждан просят сообщать в соответствующий чат-бот, если они идентифицируют российский комплекс связи Редут-2УС.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook

Прямая речь: "ВСУ просят помощи: разыскивают российские комплексы связи Редут-2УС.

Эта установка предназначена для построения закрытой беспроводной связи. Через нее рашисты получают и дают команды, а также обмениваются информацией между собой. Уничтожение Редут-2УС позволяет прервать эту связь.

Увидели — присылайте фото или видео в чат-бот "ЄВорог".

Не забудьте позаботиться о собственной безопасности, когда фотографируете вражескую технику".

Детали: Белошицкий добавляет, что только за два дня через чатбот наши военные получили уже 33 геолокации техники оккупанта.