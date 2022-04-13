Німецькі політики розкритикували Київ за відхилення візиту Штайнмаєра

Німецькі політики висловлюють розчарування і невдоволення рішенням Києва відхилити візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра до української столиці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Голова комітуту Бундестагу із закордонних справ від Соціал-демократичної партії Міхаель Рот, який у вівторок відвідав Україну з депутатами від коаліції Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн (Вільна демократична партія) і Антоном Гофрейтером (Зелені), висловив роздратування. "Ми отримали це повідомлення, коли вже були в Україні. Я спочатку не міг у це повірити. Зараз важливо залишатися на зв'язку. Я дуже розчарований цією відмовою. Це також невиправдано стосовно глави нашої держави", – заявив він.

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Лідер фракції СДПН Рольф Мютценіч сказав: "Поїздка федерального президента до Києва була б явним зовнішньополітичним знаком солідарності. Я все ще переконаний, що візит федерального президента міг би підкреслити постійну підтримку нашої країни".

Депутат від СДПН і колишній заступник голови партії Ральф Штегнер написав у Twitter: "Візит глави нашої держави в Україну виразив би солідарність Німеччини з Україною, в яку вторглася армія Путіна". У критиці політики Штайнмаєра щодо Росії бракує "політичного змісту", зазначив Штегнер. Такі помилки, як висока залежність від російських поставок енергії, будуть виправлені, додав він.

Віцепрезидент Вільної демократичної партії Вольфганг Кубіцкі відреагував різкою критикою: "Я не можу уявити, щоб канцлер уряду, який підтримується ВДП, приїхав до країни, яка оголошує главу нашої країни небажаною особою", – сказав Кубіцкі, висловивши розумінні керівництву України, яка бореться за своє виживання. "Але всьому є межі. Я не думаю, що президенту України Володимиру Зеленському добре порадили відхилити пропозицію такого візиту з Німеччини" - зазначив він.

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Лідер парламентської групи Лівих Дітмар Барч написав у Twitter, що кожен може критикувати Штайнмаєра. "Але: зневажати главу німецької держави і водночас висувати щоденні вимоги до Німеччини, на мою думку, неправильно, також з огляду на жорстоку війну Путіна" - заявив він.

З іншого боку, Ральф Фюкс, колишній голова Фонду Генріха Бьолля, наближений до Зелених, з розумінням поставився до рішення Києва. "Замість того, щоб реагувати ображено, ми повинні усвідомити, наскільки глибоким є розчарування і гіркота з приводу німецької політики не тільки в Києві", - написав він у Twitter. Нещодавно Фюкс їздив до України зі своєю дружиною Марілуїзе Бек, колишнім депутатом Бундестагу від Зелених і експертом зі Східної Європи.

Речниця Зелених з політики безпеки у Бундестазі Сара Нанні також виявила розуміння: "Тільки тих, хто абсолютно необізнаний, може серйозно здивувати нехтування цим запрошенням. Вам це не повинно подобатися. Але це не повинно дивувати будь-кого. Навіть самого Штайнмаєра".

Як повідомлялося, у німецькому уряді рішення Києва відхилити візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра до української столиці сприйняли з подивом.