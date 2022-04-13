Немецкие политики раскритиковали Киев за отказ от визита Штайнмайера

Немецкие политики выражают разочарование и недовольство решением Киева отклонить визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в украинскую столицу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Süddeutsche Zeitung.

Глава комитета Бундестага по иностранным делам от Социал-демократической партии Михаэль Рот, который во вторник посетил Украину с депутатами от коалиции Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн (Свободная демократическая партия) и Антоном Гофрейтером (Зеленые), выразил раздражение. "Мы получили это сообщение, когда уже были в Украине. Я сначала не мог в это поверить. Сейчас важно оставаться на связи. Я очень разочарован этим отказом. Это тоже неоправданно по отношению к главе нашего государства", – заявил он.

Лидер фракции СДПГ Рольф Мютценич сказал: "Поездка федерального президента в Киев была бы очевидным внешнеполитическим знаком солидарности. Я все еще убежден, что визит федерального президента мог бы подчеркнуть постоянную поддержку нашей страны".

Депутат от СДПГ и бывший заместитель председателя партии Ральф Штегнер написал в Twitter: "Визит главы нашего государства в Украину выразил бы солидарность Германии с Украиной, в которую вторглась армия Путина". В критике политики Штайнмайера по отношению к России не хватает "политического содержания", отметил Штегнер. Такие ошибки, как высокая зависимость от российских поставок энергии, будут устранены, добавил он.

Вице-президент Свободной демократической партии Вольфганг Кубицки отреагировал резкой критикой: "Я не могу представить, чтобы канцлер правительства, поддерживаемого СвДП, приехал в страну, которая объявляет главу нашей страны нежелательным лицом", – сказал Кубицки, выразив понимание руководству Украины, которое борется выживание. "Но всему есть пределы. Я не думаю, что президенту Украины Владимиру Зеленскому хорошо посоветовали отклонить предложение такого визита из Германии", - отметил он.

Лидер парламентской группы Левых Дитмар Барч написал в Twitter, что каждый может критиковать Штайнмайера. "Но: презирать главу немецкого государства и в то же время выдвигать ежедневные требования к Германии, по моему мнению, неправильно, также учитывая жестокую войну Путина", - заявил он.

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С другой стороны, Ральф Фюкс, бывший глава Фонда Генриха Белля, приближенный к Зеленым, с пониманием отнесся к решению Киева. "Вместо того чтобы реагировать оскорбленно, мы должны осознать, насколько глубоки разочарование и горечь по поводу немецкой политики не только в Киеве", - написал он в Twitter. Недавно Фюкс ездил в Украину со своей супругой Марилуизе Бек, бывшим депутатом Бундестага от Зеленых и экспертом из Восточной Европы.

Представитель Зеленых по политике безопасности в Бундестаге Сара Нанни также проявила понимание: "Только тех, кто совершенно не в теме, может серьезно удивить пренебрежение этим приглашением. Вам это может не нравиться. Но это не должно удивлять кого-либо. Даже самого Штайнмайера".

Как сообщалось, в немецком правительстве решение Киева отклонить визит президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера в украинскую столицу восприняли с удивлением.