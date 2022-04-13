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Харківщина: від обстрілів РФ загинули 7 людей, у лікарні померла поранена дворічна дитина

Валентина РоманенкоСереда, 13 квітня 2022, 11:51

За добу російські війська завдали більше 50 ударів по Харківщині: 22 людей постраждали, семеро – загинули; у лікарні померла дитина, яка отримала поранення кілька днів тому.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Росіяни продовжують тероризувати мирне населення. За минулу добу окупаційні війська нанесли приблизно 53 удари з артилерії та РСЗВ.

На жаль, за добу по області унаслідок обстрілів окупантів постраждали 22 мирних жителі, з них - 3 дітей. Загинули - 7 людей.

Дворічний хлопчик, який отримав поранення від обстрілів кілька днів тому, помер у лікарні. Ми нічого не пробачимо! Ворог діє жалюгідними методами, тероризуючи цивільних.

Ще раз хочу повідомити: підстав для евакуації в Харкові немає. Повірте, наші ЗСУ щодня знищують багато техніки та живої сили росіян, вірте нашим захисникам та зберігайте спокій!".

Деталі: Синєгубов наголосив, що Збройні сили України тримають позиції, оборону Харкова та області, зміцнюючи свою військову присутність, резерви та озброєння.

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Теми: Харківська областьвійна
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