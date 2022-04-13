Харьковщина: от обстрелов РФ погибли 7 человек, в больнице умер раненый двухлетний ребенок

За сутки российские войска нанесли более 50 ударов по Харьковщине: 22 человека пострадали, семеро – погибли; в больнице скончался ребенок, получивший ранение несколько дней назад.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Россияне продолжают терроризировать мирное население. За прошедшие сутки оккупационные войска нанесли примерно 53 удара из артиллерии и РСЗО.

Реклама:

К сожалению, за сутки по области в результате обстрелов оккупантов пострадали 22 мирных жителя, из них - 3 детей. Погибли – 7 человек.

Двухлетний мальчик, получивший ранение от обстрелов несколько дней назад, скончался в больнице. Мы ничего не простим! Враг действует жалкими методами, терроризируя гражданских.

Еще раз хочу сообщить: поводов для эвакуации в Харькове нет. Поверьте, наши ВСУ ежедневно уничтожают много техники и живой силы россиян, верьте нашим защитникам и сохраняйте спокойствие!"

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Синегубов подчеркнул, что Вооруженные силы Украины удерживают позиции, оборону Харькова и области, укрепляя свое военное присутствие, резервы и вооружение.

Есть успехи по Роганскому, Дергачевскому направлениям. По Изюмскому - ВСУ постоянно ведут бои, чтобы не пропустить врага в Донецкую и Луганскую области.