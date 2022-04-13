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ЗСУ просить цивільних віддати їм запчастини, відкручені від військової техніки РФ

Світлана КізіловаСереда, 13 квітня 2022, 11:51
ЗСУ просить цивільних віддати їм запчастини, відкручені від військової техніки РФ
Фото з Telegram Дмитра Живицького

Військові Збройних Сил закликали громадаян повернути запчастини від трофейної російської техніки, аби вона могла повноцінно служити обороні України.

Джерело: голова Сумської ОДА Дмитро Живицький в Telegram

Пряма мова: "Шановні мешканці Сумщини! Військові закликають всіх повернути запчастини від трофейної російської техніки…

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Це обладнання не становить для вас жодної цінності, крім колекційної, а для ЗСУ це можливість довести до робочого стану покинуті та завойовані машини, які будуть нас оберігати.

В разі наявності у вас будь-яких запчастин від військової техніки, просимо повернути і допомогти нашій армії. Телефон для зв'язку:

+380964160325

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Теми: Збройні силивійна
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