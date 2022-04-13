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ВСУ просит граждан отдать им запчасти, открученные от военной техники РФ

Светлана КизиловаСреда, 13 апреля 2022, 11:51
ВСУ просит граждан отдать им запчасти, открученные от военной техники РФ
Фото из Telegram Дмитрия Живицкого

Военные Вооруженных Сил призвали граждан вернуть запчасти от трофейной российской техники, чтобы она могла полноценно служить обороне Украины.

Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь: "Уважаемые жители Сумщины! Военные призывают всех вернуть запчасти от трофейной российской техники…

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Это оборудование не представляет для вас никакой ценности, кроме коллекционной, а для ВСУ это возможность довести до рабочего состояния заброшенные и завоеванные машины, которые будут нас оберегать.

В случае наличия у вас любых запчастей от военной техники, просим вернуть и помочь нашей армии. Телефон для связи:

+380964160325

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Просим о максимальном распространении публикации".

Темы: Вооруженные силывойна
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