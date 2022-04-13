ВСУ просит граждан отдать им запчасти, открученные от военной техники РФ
Среда, 13 апреля 2022, 11:51
Военные Вооруженных Сил призвали граждан вернуть запчасти от трофейной российской техники, чтобы она могла полноценно служить обороне Украины.
Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram
Прямая речь: "Уважаемые жители Сумщины! Военные призывают всех вернуть запчасти от трофейной российской техники…
Это оборудование не представляет для вас никакой ценности, кроме коллекционной, а для ВСУ это возможность довести до рабочего состояния заброшенные и завоеванные машины, которые будут нас оберегать.
В случае наличия у вас любых запчастей от военной техники, просим вернуть и помочь нашей армии. Телефон для связи:
+380964160325
Просим о максимальном распространении публикации".
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