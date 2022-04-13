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Макрон відмовився назвати дії РФ В Україні геноцидом і додав, що українці й росіяни - "брати"

"Європейська правда"Середа, 13 квітня 2022, 12:06
Макрон відмовився назвати дії РФ В Україні геноцидом і додав, що українці й росіяни - брати
Еммануель Макрон, фото Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом, як це зробив президент США Джо Байден.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу France 2, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Відповідаючи на запитання, чи він, як і президент США Джо Байден, використовуватиме термін "геноцид" для опису вбивств українців російськими військовими, Макрон сказав: "Я буду обережний із такими термінами сьогодні, тому що ці два народи [росіяни та українці] — брати".

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"Я хочу продовжувати намагатися, наскільки можу, зупинити цю війну та відновити мир. Я не впевнений, що ескалація риторики служить цій справі", – додав він.

"Те, що ми можемо з упевненістю сказати, це те, що ситуація неприйнятна і що це воєнні злочини. Ми переживаємо воєнні злочини, які є безпрецедентними на нашій землі — нашій європейській землі" - наголосив Макрон.

Він також відзначив співпрацю Франції з Україною у розслідуванні воєнних злочинів.

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"Росія в односторонньому порядку розпочала надзвичайно жорстоку війну, було встановлено, що російська армія скоїла воєнні злочини, і тепер ми повинні знайти відповідальних", – сказав Макрон.

Напередодні президент США Джо Байден вперше назвав дії РФ геноцидом. Пізніше він пояснив свою позицію: "Я назвав це геноцидом, тому що стає все ясніше, що Путін просто намагається знищити ідею бути українцем, і доказів стає все більше".

Лідери США загалом уникали використання слова "геноцид" у минулому, боячись необхідності втручання відповідно до міжнародної конвенції про геноцид.

Теми: МакронгеноцидвійнаРосія
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