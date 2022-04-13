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Макрон отказался назвать действия РФ В Украине геноцидом и добавил, что украинцы и россияне – "братья"

"Европейская правда"Среда, 13 апреля 2022, 12:06
Макрон отказался назвать действия РФ В Украине геноцидом и добавил, что украинцы и россияне – братья
Еммануель Макрон, фото Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать действия России в Украине геноцидом, как это сделал президент США Джо Байден.

Об этом он сказал в интервью телеканалу France 2, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Отвечая на вопрос, будет ли он, как и президент США Джо Байден, использовать термин "геноцид" для описания убийств украинцев российскими военными, Макрон сказал: "Я буду осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа [россияне и украинцы] — братья ".

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"Я хочу продолжать пытаться, насколько могу, остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики служит этому делу", - добавил он.

"То, что мы можем с уверенностью сказать, это то, что ситуация неприемлема и что это военные преступления. Мы переживаем военные преступления, беспрецедентные на нашей земле — нашей европейской земле" - подчеркнул Макрон.

Он также отметил сотрудничество Франции с Украиной по расследованию военных преступлений.

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"Россия в одностороннем порядке начала чрезвычайно жестокую войну, было установлено, что российская армия совершила военные преступления, и теперь мы должны найти ответственных", – сказал Макрон.

Накануне президент США Джо Байден впервые назвал действия РФ геноцидом. Позже он объяснил свою позицию: "Я назвал это геноцидом, потому что становится все яснее, что Путин просто пытается уничтожить идею быть украинцем, и улик становится все больше".

Лидеры США вообще избегали использования слова "геноцид" в прошлом, опасаясь необходимости вмешательства в соответствии с международной конвенцией о геноциде.

Темы: МакронгеноцидвойнаРосcия
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