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У моргах Дніпра більше 1500 трупів солдатів РФ, їх ніхто не хоче забирати - заступник мера

Валентина РоманенкоСереда, 13 квітня 2022, 12:11

Заступник мера міста Дніпра Михайло Лисенко закликав російських матерів забрати тіла загиблих в Україні російських солдатів, яких у моргах міста понад півтори тисячі.

Джерело: Лисенко в інтерв'ю виданню "Настоящее время"

Пряма мова: "Зараз у моргах Дніпра понад півтори тисячі загиблих російських солдатів, яких ніхто не хоче забирати. Вони лежать у рефрижераторах.

Ми сподіваємося, що хтось із російських матерів зможе приїхати та забрати своїх синів, яких вони ростили все життя. У нас уже чотири рефрижератори забиті трупами російських солдатів. Як би там не було, але це чиїсь діти.

Їх вирощували матері, вони їх любили, вони ходили з ними разом на перше вересня до школи. Ми організуємо це все, хай хоча б заберуть трупи своїх синів".

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