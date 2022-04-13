В моргах Днепра больше 1500 трупов российских солдат, их никто не хочет забирать - заммэра

Заместитель мэра города Днепра Михаил Лысенко призвал российских матерей забрать тела погибших в Украине российских солдат, коих в моргах города больше полутора тысяч.

Источник: Лысенко в интервью "Настоящему времени"

Прямая речь: "Сейчас в моргах Днепра больше полутора тысяч погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать. Они лежат в рефрижераторах.

Мы надеемся, что кто-то из российских матерей сможет приехать и забрать своих сыновей, которых они растили всю жизнь. У нас уже четыре рефрижератора забиты трупами российских солдат. Как бы там ни было, но это чьи-то дети.

Их растили матери, они их любили, они ходили с ними вместе на первое сентября в школу. Мы организуем это все, пусть хотя бы заберут трупы своих сыновей".