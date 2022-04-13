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Перехоплення СБУ: росіяни відмовляються йти на передову, на них заводять справи 

Олена РощінаСереда, 13 квітня 2022, 12:31
Перехоплення СБУ: росіяни відмовляються йти на передову, на них заводять справи 
СБУ

Російські військові розповідають рідним про невтішні для Росії результати боїв в Україні й про те, що багато хто відмовляється йти на передову – про це свідчить чергове перехоплення Служби безпеки України.

Джерело: повідомлення та аудіозапис СБУ

Пряма мова:: "Вчора колона йшла назад, 10 кілометрів звідси… Два "Тигри", "Тайфун", ще якась техніка... "Тигра" так розху*рили, що типи з "Тигра" на 4 метри вискочили з цієї машини. Переломи відкриті, там дивитися неможливо…

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А ми завтра-післязавтра поїдемо до Тьоткіного, звідти буде передислокація – і, мабуть, у "Донецьку народну республіку".

За розповідями пацанів, які з нашим начальником Смирновим перебувають у Брянській області, там повний пи*дець: там усі відмовляються їхати, не хочуть їхати… На них заводять документи та звільняють".

Деталі: За словами служивого, начальник "відчув себе героєм – і на передок відправляє пацанів на УАЗіках", аби когось відправити.

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"На особовий склад йому пох*й", – скаржиться чоловік. 

Теми: війнаРосіяСБУ
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