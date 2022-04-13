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Перехват СБУ: россияне отказываются идти на передовую, на них заводят дела

Елена РощинаСреда, 13 апреля 2022, 12:31
Перехват СБУ: россияне отказываются идти на передовую, на них заводят дела
СБУ

Российские военные рассказывают родным о неутешительных для России результатах боев в Украине и о том, что многие отказываются идти на передовую – об этом свидетельствует очередной перехват Службы безопасности Украины.

Источник: сообщение и аудиозапись СБУ

Прямая речь:"Вчера колонна шла обратно, 10 километров отсюда… Два "Тигра", "Тайфун", еще какая-то техника... "Тигра" так расху*рили, что типы из "Тигра" на 4 метра повыскакивали из этой машины. Переломы открытые, там смотреть невозможно было...

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А мы завтра-послезавтра уедем в Теткино, оттуда будет передислокация – и, наверное в "Донецкую народную республику". 

По рассказам пацанов, которые с нашим начальником Смирновым находятся в Брянской области, там полный пи*дец: там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют".

Детали: По словам служивого, начальник "почувствовал себя героем – и на передок отправляет пацанов на УАЗиках", только бы кого-то отправить.

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"На личный состав ему пох*й", – сокрушается мужчина.

Темы: войнаРосcияСБУ
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