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З Чернігова відновлюють дорогу до столиці, будують проїзди біля зруйнованих мостів

Роман ПетренкоСереда, 13 квітня 2022, 12:41

Від Чернігова по трасі до Києва почали генеральне прибирання, а також будують проїзди біля зруйнованих мостів.

Джерело: заступник глави ОП Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова Тимошенка: "Біля села Смолин та Киселівка будують тимчасові проїзди поряд зі зруйнованими мостами. Там працює по 11 одиниць техніки.

На трасі М-01 Київ – Чернігів розпочато генеральне прибирання.

Це критично важливий логістичний маршрут, що з’єднує місто зі столицею. Очищено вже 8 км".

Теми: ЧернігівКиївдорогивійна
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