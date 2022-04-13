З Чернігова відновлюють дорогу до столиці, будують проїзди біля зруйнованих мостів
Середа, 13 квітня 2022, 12:41
Від Чернігова по трасі до Києва почали генеральне прибирання, а також будують проїзди біля зруйнованих мостів.
Джерело: заступник глави ОП Кирило Тимошенко у Telegram
Пряма мова Тимошенка: "Біля села Смолин та Киселівка будують тимчасові проїзди поряд зі зруйнованими мостами. Там працює по 11 одиниць техніки.
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На трасі М-01 Київ – Чернігів розпочато генеральне прибирання.
Це критично важливий логістичний маршрут, що з’єднує місто зі столицею. Очищено вже 8 км".
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