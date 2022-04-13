Из Чернигова расчищают дорогу в столицу, строят проезды у разрушенных мостов
Среда, 13 апреля 2022, 12:41
От Чернигова по трассе в Киев начали генеральную уборку, а также строят проезды у разрушенных мостов.
Источник: заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко в Telegram
Прямая речь Тимошенко: "У села Смолин и Киселевка строят временные проезды рядом с разрушенными мостами. Там работает по 11 единиц техники.
На трассе М-01 Киев – Чернигов начата генеральная уборка.
Это критически важный логистический маршрут, соединяющий город со столицей. Очищено уже 8 км.