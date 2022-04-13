Из Чернигова расчищают дорогу в столицу, строят проезды у разрушенных мостов

От Чернигова по трассе в Киев начали генеральную уборку, а также строят проезды у разрушенных мостов.

Источник: заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "У села Смолин и Киселевка строят временные проезды рядом с разрушенными мостами. Там работает по 11 единиц техники.

На трассе М-01 Киев – Чернигов начата генеральная уборка.

Это критически важный логистический маршрут, соединяющий город со столицей. Очищено уже 8 км.