Київщина: нацгвардійці знайшли великий схрон боєприпасів ворога
Середа, 13 квітня 2022, 12:57
Військовослужбовці Національної гвардії України виявили на Київщині місце, де російські окупаційні війська обладнали склад з боєприпасами.
Джерело: пресслужба Нацгвардії
Дослівно: "Триває несення служби в звільнених населених пунктах Київської області, де окупанти залишили велику кількість зброї, боєприпасів, а також можлива робота диверсійно-розвідувальних груп.
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Зокрема цієї доби в селі Королівці, Київської області нацгвардійці виявили місце, де російські окупаційні війська створили склад з боєприпасами".
Деталі: Повідомляється, що було знайдено близько 100 ящиків зі снарядами 125-го калібру.
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