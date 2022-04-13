Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Київщина: нацгвардійці знайшли великий схрон боєприпасів ворога

Валентина РоманенкоСереда, 13 квітня 2022, 12:57

Військовослужбовці Національної гвардії України виявили на Київщині місце, де російські окупаційні війська обладнали склад з боєприпасами.

Джерело: пресслужба Нацгвардії

Дослівно: "Триває несення служби в звільнених населених пунктах Київської області, де окупанти залишили велику кількість зброї, боєприпасів, а також можлива робота диверсійно-розвідувальних груп.

Зокрема цієї доби в селі Королівці, Київської області нацгвардійці виявили місце, де російські окупаційні війська створили склад з боєприпасами".

Деталі: Повідомляється, що було знайдено близько 100 ящиків зі снарядами 125-го калібру.

 

Теми: Київська областьвійнаНацгвардія
Головне сьогодні

Зведення штабу: ворог безуспішно намагається захопити Попасну і Рубіжне

Росія має можливості завдати удар по Києву – Пентагон

У перший день війни "радили фактично здатися тиранії" – Зеленський

Тепер офіційно: російський крейсер "Москва" затонув

Байден заявив, що готовий приїхати до України

"Слуги" поповнилися новим нардепом замість міністра агрополітики

Усі новини...
Київська область
Київщина: вісім багатоповерхівок у Бородянці демонтують, селище розміновують
Київщина: за 7 днів на Житомирській трасі відкриють ще один насипний міст
На Київщині виявили вже 720 тіл мирних мешканців, 200 осіб зникли безвісти
Останні новини
08:13
Глава Міноборони Словаччини порівняв Путіна з Гітлером
07:53
На Одещині ЗСУ збили ворожий безпілотник – речник оперштабу
07:28
Німці повинні економити енергію, щоб тиснути на Росію - віцеканцлер
06:41
Зведення штабу: ворог безуспішно намагається захопити Попасну і Рубіжне
06:05
На Херсонщині провели обмін полоненими – ОК "Південь"
05:45
фотоУ Відні влаштували мовчазну акцію проти насильства росіян в Україні
04:48
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 15 квітня
04:18
Президент Польщі підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям
03:36
Південь: ЗСУ знищили 39 окупантів та 4 одиниці ворожої техніки
03:10
На затонулому крейсері "Москва" могли бути ядерні боєголовки – експерт
Усі новини...