Київщина: нацгвардійці знайшли великий схрон боєприпасів ворога

Військовослужбовці Національної гвардії України виявили на Київщині місце, де російські окупаційні війська обладнали склад з боєприпасами.

Джерело: пресслужба Нацгвардії

Дослівно: "Триває несення служби в звільнених населених пунктах Київської області, де окупанти залишили велику кількість зброї, боєприпасів, а також можлива робота диверсійно-розвідувальних груп.

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Зокрема цієї доби в селі Королівці, Київської області нацгвардійці виявили місце, де російські окупаційні війська створили склад з боєприпасами".

Деталі: Повідомляється, що було знайдено близько 100 ящиків зі снарядами 125-го калібру.