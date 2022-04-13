Киевщина: нацгвардейцы обнаружили большой схрон боеприпасов врага

Военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили в Киевской области место, где российские оккупационные войска оборудовали склад с боеприпасами.

Источник: пресс-служба Нацгвардии

Дословно: "Продолжается несение службы в освобожденных населенных пунктах Киевской области, где оккупанты оставили большое количество оружия, боеприпасов, а также возможна работа диверсионно-разведывательных групп.

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В частности, в эти сутки в селе Королевка, Киевской области нацгвардейцы обнаружили место, где российские оккупационные войска создали склад с боеприпасами".

Детали: Сообщается, что было найдено около 100 ящиков со снарядами 125 калибра.