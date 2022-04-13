Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Киевщина: нацгвардейцы обнаружили большой схрон боеприпасов врага

Валентина РоманенкоСреда, 13 апреля 2022, 12:57

Военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили в Киевской области место, где российские оккупационные войска оборудовали склад с боеприпасами.

Источник: пресс-служба Нацгвардии

Дословно: "Продолжается несение службы в освобожденных населенных пунктах Киевской области, где оккупанты оставили большое количество оружия, боеприпасов, а также возможна работа диверсионно-разведывательных групп.

В частности, в эти сутки в селе Королевка, Киевской области нацгвардейцы обнаружили место, где российские оккупационные войска создали склад с боеприпасами".

Детали: Сообщается, что было найдено около 100 ящиков со снарядами 125 калибра.

 

Темы: Киевская областьвойнаНацгвардия
Главное сегодня

Украинцев просят не игнорировать воздушные тревоги, потому что РФ из последних сил хочет атаковать

аудиоСБУ получила доказательства, что РФ сама обстреляла поселок в Брянской области

ЕС готовит нефтяное эмбарго после второго тура выборов во Франции

Командир морпехов призывает срочно деблокировать Мариуполь: ситуация критическая

У России есть возможность нанести удар по Киеву – Пентагон

В первый день войны "советовали фактически сдаться тирании" – Зеленский

Все новости...
Киевская область
Киевская область: восемь многоэтажек в Бородянке демонтируют, поселок разминируют
Киевщина: через 7 дней на Житомирской трассе откроют еще один насыпной мост
В Киевской области обнаружили уже 720 тел мирных жителей, 200 человек пропали без вести
Последние новости
11:28
Moody's: РФ войдет в дефолт 4 мая, если не выплатит долг в долларах
11:09
Россияне обстреляли из минометов украинских пограничников на Черниговщине
11:00
Сербия хочет снизить зависимость от российского газа
10:54
Украинцев просят не игнорировать воздушные тревоги, потому что РФ из последних сил хочет атаковать
10:50
В Армении говорят, что начали платить за российский газ в рублях
10:48
видеоУжгород тотально дерусифицируют
10:44
Из App Store удалили приложение российского "Альфа-Банка" из-за санкций
10:31
Финский производитель продуктов питания Fazer ищет покупателей для своего бизнеса в РФ
10:29
В Германии будут расследовать возможное разглашение гостайны, связанной с Украиной
10:28
Международные перевозчики отказываются везти российские товары
Все новости...