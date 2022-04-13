Фінляндія розпочинає дебати про членство в НАТО

Фінляндія сьогодні розпочинає дебати, внаслідок яких країна може подати заявку на членство в НАТО протягом кількох тижнів.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

У середу уряд на своєму засіданні планує затвердити звіт про зміни у сфері безпеки. Документ не містить пропозицій щодо політики.

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Потім звіт буде передано до парламенту, вступні дебати заплановані за тиждень.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін сьогодні зустрінеться зі шведською колегою Магдаленою Андерссон, основною темою, ймовірно, буде членство країн в НАТО.

"Обговорення будуть зосереджені на безпековій ситуації, що змінилася в Європі", - йдеться в повідомленні фінського уряду в Twitter.

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Марін раніше заявила, що будь-яке рішення про членство країни в НАТО має бути прийняте швидко і найкраще - цієї весни.

За останні пів року підтримка фінами членства в НАТО зросла до рекордного рівня, тоді як донедавна прихильники членства були у меншості. 84% вбачають у Росії військову загрозу.

Детальніше на цю тему - у статті Фінляндія відмовляється від нейтральності: як агресія РФ штовхає країну до вступу в НАТО.