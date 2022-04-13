Фінляндія розпочинає дебати про членство в НАТО
Фінляндія сьогодні розпочинає дебати, внаслідок яких країна може подати заявку на членство в НАТО протягом кількох тижнів.
Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".
У середу уряд на своєму засіданні планує затвердити звіт про зміни у сфері безпеки. Документ не містить пропозицій щодо політики.
Потім звіт буде передано до парламенту, вступні дебати заплановані за тиждень.
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін сьогодні зустрінеться зі шведською колегою Магдаленою Андерссон, основною темою, ймовірно, буде членство країн в НАТО.
"Обговорення будуть зосереджені на безпековій ситуації, що змінилася в Європі", - йдеться в повідомленні фінського уряду в Twitter.
Марін раніше заявила, що будь-яке рішення про членство країни в НАТО має бути прийняте швидко і найкраще - цієї весни.
За останні пів року підтримка фінами членства в НАТО зросла до рекордного рівня, тоді як донедавна прихильники членства були у меншості. 84% вбачають у Росії військову загрозу.
Детальніше на цю тему - у статті Фінляндія відмовляється від нейтральності: як агресія РФ штовхає країну до вступу в НАТО.