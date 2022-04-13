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Финляндия начинает дебаты о членстве в НАТО

"Европейская правда"Среда, 13 апреля 2022, 12:59

Финляндия сегодня начинает дебаты, в результате которых страна может подать заявку на членство в НАТО в течение нескольких недель.

Об этом пишет BBC, сообщает "Европейская правда".

В среду правительство на своем заседании планирует утвердить отчет об изменениях в сфере безопасности. Документ не содержит предложений по политике.

Затем отчет будет передан в парламент, вступительные прения запланированы через неделю.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сегодня встретится со шведской коллегой Магдаленой Андерссон, главной темой, вероятно, станет членство стран в НАТО.

"Обсуждения будут сосредоточены на изменившейся ситуации с безопасностью в Европе", - говорится в сообщении финского правительства в Twitter.

Марин ранее заявила, что любое решение о членстве страны в НАТО должно быть принято быстро и самое лучшее - этой весной.

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За последние полгода поддержка финнами членства в НАТО возросла до рекордного уровня, в то время как до недавнего времени сторонники членства были в меньшинстве. 84% видят в России военную угрозу.

Детальнее на эту тему – в статье Финляндия отказывается от нейтральности: как агрессия РФ толкает страну к вступлению в НАТО.

Темы: НАТОФинляндия
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