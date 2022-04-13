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Ранковий ракетний удар на Донеччині: поранені семеро людей

Роман ПетренкоСереда, 13 квітня 2022, 13:09
Ранковий ракетний удар на Донеччині: поранені семеро людей

Щонайменше семеро людей поранені внаслідок ранкового ракетного удару, якого завдали російські окупанти по Черкаському на Донеччині.

Джерело: глава Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Удар стався вранці 13 квітня, пошкоджено багатоквартирні будинки.

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Знову і знову росіяни підтверджують, що вони не спроможні вести чесну конвенційну війну, не здатні протистояти Збройним силам України. Їхня головна тактика тепер – вбивати і тероризувати цивільне населення.

Держава-терорист продовжує обстрілювати міста і села по всій лінії фронту. Сьогодні під ударом вже опинилися Авдіївка та Велика Новосілка. В Авдіївці пошкоджено житловий будинок та об'єкти міської інфраструктури.

У Великій Новосілці відомо про влучання у приватний будинок, власниця якого одержала легку контузію".

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Теми: Донецька областьвійнаРосія
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