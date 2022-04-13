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Утренний ракетный удар в Донецкой области: ранены семь человек

Роман ПетренкоСреда, 13 апреля 2022, 13:09

По меньшей мере семь человек ранены в результате утреннего ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по Черкасскому в Донецкой области.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Удар произошел утром 13 апреля, повреждены многоквартирные дома.

Снова и снова россияне подтверждают, что они не могут вести честную конвенционную войну, не способны противостоять Вооруженным силам Украины. Их главная тактика теперь – убивать и терроризировать гражданское население.

Государство-террорист продолжает обстреливать города и деревни по всей линии фронта. Сегодня под ударом уже оказались Авдеевка и Большая Новоселка. В Авдеевке поврежден жилой дом и объекты городской инфраструктуры.

В Великой Новоселке известно о попадании в частный дом, владелица которого получила легкую контузию".

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Темы: Донецкая областьвойнаРосcия
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