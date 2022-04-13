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Зеленський закликав ЄС допомогти зупинити депортацію українців до РФ

"Європейська правда"Середа, 13 квітня 2022, 13:28
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Естонії закликав ЄС знайти інструменти, які могли б зупинити депортацію українців до Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський подякував Естонії за оборонну підтримку, допомогу українським переселенцям і відмову від російських енергоресурсів.

"Але всім нам потрібно зробити більше, щоб запобігти зануренню Європи в те зло, яке континент бачив ще у 1940-х роках, у таку ж окупацію, яку пережила і ваша держава. Не мають повторитися чорні сторінки історії, коли українці та естонці залишилися на довгі роки в Сибіру чи на Далекому Сході РФ" - сказав він.

"Я закликаю вас на рівні Євросоюзу знайти такі інструменти впливу на Росію, які могли б зупинити депортацію, повернути всіх депортованих людей додому. Євросоюз має силу, щоб це забезпечити", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що Євросоюз має використати цю силу.

"Доки Росія не поверне примусово вивезених українців, доки не поверне тисячі вкрадених дітей, вона не має отримувати жодних грошей від європейських держав та компаній. Євросоюз не має права бути спонсором депортації", - сказав Зеленський.

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За його словами, на сьогодні понад 500 тисяч українців примусово переміщено.

"Українців позбавляють документів, вони забирають усе, намагаються перевезти у віддалені регіони РФ, всіляко заважають спробам повернення в Україну, дітей розлучають із батьками та хочуть направити на незаконне усиновлення до російських родин", - сказав президент.

Теми: війнаЗеленськийЕстонія
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