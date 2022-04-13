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Зеленский призвал ЕС помочь остановить депортацию украинцев в РФ

"Европейская правда"Среда, 13 апреля 2022, 13:28
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Эстонии призвал ЕС найти инструменты, которые могли бы остановить депортацию украинцев в Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский поблагодарил Эстонию за оборонную поддержку, помощь украинским переселенцам и отказ от российских энергоресурсов.

"Но всем нам нужно сделать больше, чтобы предотвратить погружение Европы в то зло, которое континент видел еще в 1940-х годах, в такую ​​же оккупацию, которую пережило и ваше государство. Не должны повториться черные страницы истории, когда украинцы и эстонцы остались на долгие годы в Сибири или на Дальнем Востоке РФ", – сказал он.

"Я призываю вас на уровне Евросоюза найти такие инструменты влияния на Россию, которые могли бы остановить депортацию, вернуть всех депортированных людей домой. Евросоюз в силах, чтобы это обеспечить", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Евросоюз должен использовать эту силу.

"Пока Россия не вернет принудительно вывезенных украинцев, пока не вернет тысячи украденных детей, она не должна получать денег от европейских государств и компаний. Евросоюз не имеет права быть спонсором депортации", - сказал Зеленский.

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По его словам, на сегодняшний день более 500 тысяч украинцев принудительно перемещены.

"Украинцев лишают документов, они забирают все, пытаются перевезти в отдаленные регионы РФ, всячески мешают попыткам возвращения в Украину, детей разводят с родителями и хотят направить на незаконное усыновление в российские семьи", - сказал президент.

Темы: войнаЗеленскийЭстония
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