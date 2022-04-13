Зеленский призвал ЕС помочь остановить депортацию украинцев в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Эстонии призвал ЕС найти инструменты, которые могли бы остановить депортацию украинцев в Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский поблагодарил Эстонию за оборонную поддержку, помощь украинским переселенцам и отказ от российских энергоресурсов.

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"Но всем нам нужно сделать больше, чтобы предотвратить погружение Европы в то зло, которое континент видел еще в 1940-х годах, в такую ​​же оккупацию, которую пережило и ваше государство. Не должны повториться черные страницы истории, когда украинцы и эстонцы остались на долгие годы в Сибири или на Дальнем Востоке РФ", – сказал он.

"Я призываю вас на уровне Евросоюза найти такие инструменты влияния на Россию, которые могли бы остановить депортацию, вернуть всех депортированных людей домой. Евросоюз в силах, чтобы это обеспечить", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Евросоюз должен использовать эту силу.

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"Пока Россия не вернет принудительно вывезенных украинцев, пока не вернет тысячи украденных детей, она не должна получать денег от европейских государств и компаний. Евросоюз не имеет права быть спонсором депортации", - сказал Зеленский.

По его словам, на сегодняшний день более 500 тысяч украинцев принудительно перемещены.

"Украинцев лишают документов, они забирают все, пытаются перевезти в отдаленные регионы РФ, всячески мешают попыткам возвращения в Украину, детей разводят с родителями и хотят направить на незаконное усыновление в российские семьи", - сказал президент.