Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британія розширила санкції проти РФ: у списку Медведчук і головний акціонер "Лукойла"

"Європейська правда"Середа, 13 квітня 2022, 14:24

Британія внесла до санкційного списку ще 206 російських фізичних і юридичних осіб, в тому числі санкції введені щодо затриманого напередодні кума Путіна Віктора Медведчука

Про це повідомляє "Європейська правда".

Санкції зосереджені на тих структурах, які підтримували окуповані райони Донецької і Луганської областей.

Реклама:

"Після жахливих ракетних обстрілів мирних жителів на сході України ми сьогодні накладаємо санкції на тих, хто підтримує незаконні відокремлені регіони та є причетними до звірств проти українського народу" - заявила глава МЗС Британії Ліз Трасс.

"Ми продовжимо націлюватись на всіх тих, хто допомагає і підтримує війну Путіна. З завтрашнього дня ми забороняємо імпорт російського чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій та передових матеріалів, яких так потребує Путін. Ми не будемо спочивати, наша місія – зупинити військову машину Путіна на ходу" - наголосила вона.

Серед тих, чиї активи підлягають замороженню, є Віктор Медведчук, затриманий напередодні в Україні, а також російський нафтовий магнат і головний акціонер "Лукойла" Вагіт Алекперов, чиї статки в минулому році оцінювалися в 25 млрд доларів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: санкціїВелика БританіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
санкції
Криптогігант Binance розглядає можливість повного виходу з Росії
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Зеленський анонсував "потужний вересень": Україну чутиме Глобальний Південь
Останні новини
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
Усі новини...
Реклама: