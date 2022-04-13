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Британия расширила санкции против РФ: в списке Медведчук и главный акционер "Лукойла"

"Европейская правда"Среда, 13 апреля 2022, 14:24

Британия внесла в санкционный список еще 206 российских физических и юридических лиц, в том числе санкции введены в отношении задержанного накануне кума Путина Виктора Медведчука

Об этом сообщает "Европейская правда".

Санкции сосредоточены на структурах, которые поддерживали оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

"После ужасных ракетных обстрелов мирных жителей на востоке Украины мы сегодня налагаем санкции на тех, кто поддерживает незаконные обособленные регионы и причастен к зверствам против украинского народа" - заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.

"Мы продолжим нацеливаться на всех тех, кто помогает и поддерживает войну Путина. С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российского чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых так нуждается Путин. Мы не будем почивать, наша миссия – остановить военную машину Путина на ходу" - подчеркнула она.

Среди тех, чьи активы подлежат заморозке, Виктор Медведчук, задержанный накануне в Украине, а также российский нефтяной магнат и главный акционер "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние в прошлом году оценивалось в 25 млрд долларов.

Темы: санкцииВеликобританияРосcия
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