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Василя Сліпака замість Чайковського: в Івано-Франківську перейменували 25 вулиць

Валентина РоманенкоСереда, 13 квітня 2022, 14:33
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Івано-Франківська міська рада ухвалила рішення про перейменування 25 вулиць, названих на честь культурних та наукових діячів Росії.

Джерело: мер міста Руслан Марцінків у Facebook

Пряма мова: "Можливо, хтось скаже, що не на часі такі речі... А може вже давно пора. Саме зараз ми боремось за перемогу України та не можемо допустити, щоб в майбутній незалежній нашій державі згадували та вшановували московських чи російських вчених, письменників, політичних діячів, а тим більше радянські свята!

Саме тому на черговій сесії міської ради вирішили перейменувати ряд вулиць в Івано-Франківській громаді".

Деталі: Таким чином депутати проголосували "за" перейменування в Івано-Франківську:

  • вул. Гаркуші на вул. Михайла Мулика (голова Галицького братства вояків Української Дивізії УНА "Галичина", Герой України, почесний громадянин Івано-Франківська)
  • вул. Добролюбова на вул. Героїв Волновахи
  • вул. Достоєвського на вул. Героїв Чернігова
  • вул. Лермонтова на вул. Героїв Маріуполя
  • вул. Менделєєва на вул. Героїв Попасної
  • вул. Некрасова на вул. Героїв Охтирки
  • вул. Сєченова на вул. Героїв Миколаєва
  • вул. Ушинського на вул. Героїв Херсона
  • вул. Чехова на вул. Героїв Харкова
  • вул. Герцена на вул. Володимира Малкоша (доброволець дивізії "Галичина", вояк УПА, громадський діяч, політв'язень)
  • вул. Чайковського на вул. Василя Сліпака (український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник Революції гідності та бойових дій на сході України, Герой Небесної сотні)
  • вул. Докучаєва на вул. Євстахія Джанджаласа (керівник Станіславського рай проводу ОУН)
  • вул. Короленка на вул. Віри Левицької (видатна українська театральна акторка)
  • вул. Макаренка на вул. Івана Федика (стрілець боївки Станіславського рай проводу ОУН)
  • вул. Огарьова на вул. Мирослава Лущака (станиславівський семінарист,
  • вул. Руднєва на вул. Святослава Пахолківа (український військовик, сотенний сотні УПА "Бистрі", лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА)
  • вул. Пржевальського на вул. Теофіла Бедрія (політвиховник сотні УПА "Лісовики")
  • вул. Ціолковського на вул. Олекси Гірника (український дисидент, політв'язень, Герой України)
  • вул. Академіка Сахарова на вул. Української Перемоги
  • вул. Данилевського на вул. вул. Степана Бурдина (лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА)
  • вул. Ковалевської на вул. Пластову
  • вул. Толстого на вул. Героїв Києва
  • вул. Глінки на вул. Олександра Тисовського (український галицький педагог, співзасновник Пласту)
  • вул. Рєпіна на вул. Миколи Арсенича-Березовського (член Пласту, УВО, ОУН (1929), 2-й голова і фактичний творець військової контррозвідки ОУН — СБ ОУН, один із дев'яти генералів УПА і єдиний генерал безпеки УПА, борець за незалежність України у ХХ сторіччі, Лицар Золотого Хреста Заслуги (1946))
  • провулок Червоний на вул. Осипа Назарука (письменник, політичний діяч)

А в селах Івано-франківської громади:

  • у Тисменичанах перейменують вул. Гагаріна на вул. Романа Шухевича, вул.  Руднєва на вул. Степана Бандери
  • в Підпечерах вул. Гагаріна на  вул. Леоніда Каденюка (український льотчик-випробувач 1-го класу, космонавт, генерал-майор авіації, перший астронавт незалежної України, Герой України), вул. Волкова на вул. Зарічанську
  • в Радчі вул. Мічуріна на вул. Володимира Сосюри, вул. 8-го березня на Ботанічну
  • в Чукалівці вул. 1 Травня на вул. Василя Фучка, 8-го Березня на вул. Михайла Петраша (український військовий діяч, поручник Української повстанської армії, командир сотні "Стріла", лицар Бронзового Хреста бойової заслуги)
  • в Микитинцях вул. Декабристів на вул. Петра Маланюка (вояк УПА)
  • в Підлужжі вул. Пушкіна на вул. Андрея Шептицького, вул. Миру на вул. Мирну
  • в Узині вул. вул. Колгоспну на вул. Добровлянську.

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Теми: Івано-Франківськ
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