Василя Сліпака замість Чайковського: в Івано-Франківську перейменували 25 вулиць
Середа, 13 квітня 2022, 14:33
Івано-Франківська міська рада ухвалила рішення про перейменування 25 вулиць, названих на честь культурних та наукових діячів Росії.
Джерело: мер міста Руслан Марцінків у Facebook
Пряма мова: "Можливо, хтось скаже, що не на часі такі речі... А може вже давно пора. Саме зараз ми боремось за перемогу України та не можемо допустити, щоб в майбутній незалежній нашій державі згадували та вшановували московських чи російських вчених, письменників, політичних діячів, а тим більше радянські свята!
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Саме тому на черговій сесії міської ради вирішили перейменувати ряд вулиць в Івано-Франківській громаді".
Деталі: Таким чином депутати проголосували "за" перейменування в Івано-Франківську:
- вул. Гаркуші на вул. Михайла Мулика (голова Галицького братства вояків Української Дивізії УНА "Галичина", Герой України, почесний громадянин Івано-Франківська)
- вул. Добролюбова на вул. Героїв Волновахи
- вул. Достоєвського на вул. Героїв Чернігова
- вул. Лермонтова на вул. Героїв Маріуполя
- вул. Менделєєва на вул. Героїв Попасної
- вул. Некрасова на вул. Героїв Охтирки
- вул. Сєченова на вул. Героїв Миколаєва
- вул. Ушинського на вул. Героїв Херсона
- вул. Чехова на вул. Героїв Харкова
- вул. Герцена на вул. Володимира Малкоша (доброволець дивізії "Галичина", вояк УПА, громадський діяч, політв'язень)
- вул. Чайковського на вул. Василя Сліпака (український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник Революції гідності та бойових дій на сході України, Герой Небесної сотні)
- вул. Докучаєва на вул. Євстахія Джанджаласа (керівник Станіславського рай проводу ОУН)
- вул. Короленка на вул. Віри Левицької (видатна українська театральна акторка)
- вул. Макаренка на вул. Івана Федика (стрілець боївки Станіславського рай проводу ОУН)
- вул. Огарьова на вул. Мирослава Лущака (станиславівський семінарист,
- вул. Руднєва на вул. Святослава Пахолківа (український військовик, сотенний сотні УПА "Бистрі", лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА)
- вул. Пржевальського на вул. Теофіла Бедрія (політвиховник сотні УПА "Лісовики")
- вул. Ціолковського на вул. Олекси Гірника (український дисидент, політв'язень, Герой України)
- вул. Академіка Сахарова на вул. Української Перемоги
- вул. Данилевського на вул. вул. Степана Бурдина (лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА)
- вул. Ковалевської на вул. Пластову
- вул. Толстого на вул. Героїв Києва
- вул. Глінки на вул. Олександра Тисовського (український галицький педагог, співзасновник Пласту)
- вул. Рєпіна на вул. Миколи Арсенича-Березовського (член Пласту, УВО, ОУН (1929), 2-й голова і фактичний творець військової контррозвідки ОУН — СБ ОУН, один із дев'яти генералів УПА і єдиний генерал безпеки УПА, борець за незалежність України у ХХ сторіччі, Лицар Золотого Хреста Заслуги (1946))
- провулок Червоний на вул. Осипа Назарука (письменник, політичний діяч)
А в селах Івано-франківської громади:
ВІДЕО ДНЯ
- у Тисменичанах перейменують вул. Гагаріна на вул. Романа Шухевича, вул. Руднєва на вул. Степана Бандери
- в Підпечерах вул. Гагаріна на вул. Леоніда Каденюка (український льотчик-випробувач 1-го класу, космонавт, генерал-майор авіації, перший астронавт незалежної України, Герой України), вул. Волкова на вул. Зарічанську
- в Радчі вул. Мічуріна на вул. Володимира Сосюри, вул. 8-го березня на Ботанічну
- в Чукалівці вул. 1 Травня на вул. Василя Фучка, 8-го Березня на вул. Михайла Петраша (український військовий діяч, поручник Української повстанської армії, командир сотні "Стріла", лицар Бронзового Хреста бойової заслуги)
- в Микитинцях вул. Декабристів на вул. Петра Маланюка (вояк УПА)
- в Підлужжі вул. Пушкіна на вул. Андрея Шептицького, вул. Миру на вул. Мирну
- в Узині вул. вул. Колгоспну на вул. Добровлянську.