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Василия Слипака вместо Чайковского: в Ивано-Франковске переименовали 25 улиц

Валентина РоманенкоСреда, 13 апреля 2022, 14:33
коллаж УП

Ивано-Франковский городской совет принял решение о переименовании 25 улиц, названных в честь культурных и научных деятелей России.

Источник: мэр города Руслан Марцинкив в Facebook

Прямая речь: "Возможно, кто-то скажет, что не время для таких вещей... А может уже давно пора. Именно сейчас мы боремся за победу Украины и не можем допустить, чтобы в будущем независимом нашем государстве вспоминали и чествовали московских или российских ученых, писателей, политических деятелей, а тем более советские праздники!

Именно поэтому на очередной сессии городского совета решили переименовать ряд улиц в Ивано-Франковской общине.

Детали: Таким образом депутаты проголосовали "за" переименование в Ивано-Франковске:

  • ул. Гаркуши в ул. Михаила Мулика (глава Галицкого братства воинов Украинской Дивизии УНА "Галичина", Герой Украины, почетный гражданин Ивано-Франковска)
  • ул. Добролюбова в ул. Героев Волновахи
  • ул. Достоевского в ул. Героев Чернигова
  • ул. Лермонтова в ул. Героев Мариуполя
  • ул. Менделеева в ул. Героев Попасной
  • ул. Некрасова в ул. Героев Ахтырки
  • ул. Сеченова в ул. Героев Николаева
  • ул. Ушинского в ул. Героев Херсона
  • ул. Чехова в ул. Героев Харькова
  • ул. Герцена в ул. Владимира Малкоша (доброволец дивизии "Галичина", воин УПА, общественный деятель, политзаключенный)
  • ул. Чайковского в ул. Василия Слипака (украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник Революции достоинства и боевых действий на востоке Украины, Герой Небесной сотни)
  • ул. Докучаева в ул. Евстахия Джанджаласа (руководитель Станиславского рай провода ОУН)
  • ул. Короленко в ул. Веры Левицкой (выдающаяся украинская театральная актриса)
  • ул. Макаренко в ул. Ивана Федика (стрелок боевки Станиславского рай провода ОУН)
  • ул. Огарева в ул. Мирослава Лущака (станиславовский семинарист)
  • ул. Руднева в ул. Святослава Пахолкива (украинский военный, сотник сотни УПА "Быстрые", рыцарь Бронзового креста боевой заслуги УПА)
  • ул. Пржевальского в ул. Теофила Бедрия (политвоспитатель сотни УПА "Лесники")
  • ул. Циолковского в ул. Олексы Гирныка (украинский диссидент, политзаключенный, Герой Украины)
  • ул. Академика Сахарова в ул. Украинской Победы
  • ул. Данилевского в ул. Степана Бурдина (рыцарь Бронзового креста боевой заслуги УПА)
  • ул. Ковалевской в ул. Пластовая
  • ул. Толстого в ул. Героев Киева
  • ул. Глинки в ул. Александра Тисовского (украинский галицкий педагог, соучредитель Пласта)
  • ул. Репина в ул. Николая Арсенича-Березовского (член Пласта, УВО, ОУН (1929), 2-й глава и фактический создатель военной контрразведки ОУН — СБ ОУН, один из девяти генералов УПА и единственный генерал безопасности УПА, борец за независимость Украины в ХХ веке, Рыцарь Золотого Креста Заслуги (1946))
  • переулок Красный в ул. Осипа Назарука (писатель, политический деятель)

А в селах Ивано-Франковской общины:

  • в Тисменичанах переименуют ул. Гагарина в ул. Романа Шухевича, ул. Руднева в ул. Степана Бандеры
  • в Подпечерах ул. Гагарина в ул. Леонида Каденюка (украинский летчик-испытатель 1-го класса, космонавт, генерал-майор авиации, первый астронавт независимой Украины, Герой Украины), ул. Волкова в ул. Заречанскую
  • в Радче ул. Мичурина в ул. Владимира Сосюры, ул. 8-го марта в Ботаническую
  • в Чукаловке ул. 1 Мая в ул. Василия Фучка, 8 Марта на ул. Михаила Петраша (украинский военный деятель, поручитель Украинской повстанческой армии, командир сотни "Стрела", рыцарь Бронзового Креста боевой заслуги)
  • в Никитинцах ул. Декабристов в ул. Петра Маланюка (воин УПА)
  • в Подлужье ул. Пушкина в ул. Андрея Шептицкого, ул. Мира в ул. Мирную
  • в Узине ул. Колхозная в ул. Добровлянская.

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Темы: Ивано-Франковск
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