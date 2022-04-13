Над Харківщиною збили 2 російські літаки
Середа, 13 квітня 2022, 14:59
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє, що над областю збито два ворожі літаки.
Джерело: Синєгубов у Telegram, FB-сторінка командування Повітряних сил
Пряма мова: "Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини. Віримо у наші Збройні Сили України, які цілодобово обороняють Харківську область".
Деталі: У пресцентрі командування Повітряних сил УП підтвердили цю інформацію. Ймовірно, йдеться про літаки Су-34 чи Су-30.
Дослівно ПСУ: "13 квітня на Харківщині підрозділами зенітних ракетних військ збито два винищувача окупантів. Тип збитих літаків встановлюється".
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