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Над Харківщиною збили 2 російські літаки

Валентина РоманенкоСереда, 13 квітня 2022, 14:59
фото ілюстративне

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє, що над областю збито два ворожі літаки.

Джерело: Синєгубов у Telegram, FB-сторінка командування Повітряних сил

Пряма мова: "Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини. Віримо у наші Збройні Сили України, які цілодобово обороняють Харківську область".

Деталі: У пресцентрі командування Повітряних сил УП підтвердили цю інформацію. Ймовірно, йдеться про літаки Су-34 чи Су-30.

Дослівно ПСУ: "13 квітня на Харківщині підрозділами зенітних ракетних військ збито два винищувача окупантів. Тип збитих літаків встановлюється".

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Теми: Харківська областьвійна
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