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Над Харьковщиной сбили 2 российских самолета

Валентина РоманенкоСреда, 13 апреля 2022, 14:59
Над Харьковщиной сбили 2 российских самолета
фото иллюстративное

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщает, что над областью сбиты два вражеских самолета.

Источник: Синегубов в Telegram,  FB-страница командования Воздушных сил

Прямая речь: "Сегодня мобильные подразделения ВСУ сбили 2 российских самолета, которые атаковали населенные пункты Харьковщины. Верим в наши Вооруженные силы Украины, круглосуточно обороняющие Харьковскую область".

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Детали: В пресс-центре командования Воздушных сил УП подтвердили эту информацию. Вероятно, речь идет о самолетах Су-34 или Су-30.

Дословно ВС ВСУ: "13 апреля в Харьковской области подразделениями зенитных ракетных войск сбиты два истребителя оккупантов. Тип сбитых самолетов устанавливается".

Темы: Харьковская областьвойна
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