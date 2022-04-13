Над Харьковщиной сбили 2 российских самолета
Среда, 13 апреля 2022, 14:59
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщает, что над областью сбиты два вражеских самолета.
Источник: Синегубов в Telegram, FB-страница командования Воздушных сил
Прямая речь: "Сегодня мобильные подразделения ВСУ сбили 2 российских самолета, которые атаковали населенные пункты Харьковщины. Верим в наши Вооруженные силы Украины, круглосуточно обороняющие Харьковскую область".
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Детали: В пресс-центре командования Воздушных сил УП подтвердили эту информацию. Вероятно, речь идет о самолетах Су-34 или Су-30.
Дословно ВС ВСУ: "13 апреля в Харьковской области подразделениями зенитных ракетных войск сбиты два истребителя оккупантов. Тип сбитых самолетов устанавливается".