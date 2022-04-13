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ЄС погодив третій транш військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро

"Європейська правда"Середа, 13 квітня 2022, 15:39
ЄС погодив третій транш військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро
прапори єс на тлі будівлі єврокомісії в брюсселі. Фото: Getty images

Рада Європейського Союзу затвердила виділення третього траншу у розмірі 500 млн євро з Європейського фонду миру (EPF) на поставку озброєння Україні.

Про це повідомила пресслужба Ради у середу, пише "Європейська правда".

ЄС додасть 500 млн євро до ресурсів, які вже були мобілізовані в рамках EPF для України, тим самим потроївши початковий бюджет до 1,5 млрд євро.

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"З цими новими додатковими 500 млн євро ЄС виділив загалом 1,5 млрд євро на підтримку постачання військової техніки для Збройних сил України державами-членами ЄС. 

Наступні тижні будуть вирішальними. Оскільки Росія готується до наступу на сході України, дуже важливо, щоб ми продовжували та нарощували нашу військову підтримку Україні, щоб захистити її територію та населення та запобігти подальшим стражданням", - прокоментував Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки.

Виділені кошти покриватимуть як постачання озброєння, так і постачання ЗСУ державами-членами ЄС засобів індивідуального захисту, аптечок та палива, а також військового обладнання, призначеного для доставки смертоносної сили в оборонних цілях. 

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Європейський фонд миру, створений у 2021 році, є надзвичайним фондом у розмірі 5,69 мільярда євро, який дозволяє ЄС швидко фінансувати військові операції та "зберігати мир, запобігати конфліктам та зміцнювати міжнародну безпеку", зазначається в ЄС.

Попередні заходи допомоги Україні були узгоджені Євросоюзом 28 лютого та 23 березня 2022 року. Це вперше ЄС погодився виділяти кошти для фінансування поставок зброї третій країні.

Теми: ЄСвійназброягроші
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