Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС погодив третій транш військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро

"Європейська правда"Середа, 13 квітня 2022, 15:39
прапори єс на тлі будівлі єврокомісії в брюсселі. Фото: Getty images

Рада Європейського Союзу затвердила виділення третього траншу у розмірі 500 млн євро з Європейського фонду миру (EPF) на поставку озброєння Україні.

Про це повідомила пресслужба Ради у середу, пише "Європейська правда".

ЄС додасть 500 млн євро до ресурсів, які вже були мобілізовані в рамках EPF для України, тим самим потроївши початковий бюджет до 1,5 млрд євро.

"З цими новими додатковими 500 млн євро ЄС виділив загалом 1,5 млрд євро на підтримку постачання військової техніки для Збройних сил України державами-членами ЄС. 

Наступні тижні будуть вирішальними. Оскільки Росія готується до наступу на сході України, дуже важливо, щоб ми продовжували та нарощували нашу військову підтримку Україні, щоб захистити її територію та населення та запобігти подальшим стражданням", - прокоментував Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки.

Виділені кошти покриватимуть як постачання озброєння, так і постачання ЗСУ державами-членами ЄС засобів індивідуального захисту, аптечок та палива, а також військового обладнання, призначеного для доставки смертоносної сили в оборонних цілях. 

Європейський фонд миру, створений у 2021 році, є надзвичайним фондом у розмірі 5,69 мільярда євро, який дозволяє ЄС швидко фінансувати військові операції та "зберігати мир, запобігати конфліктам та зміцнювати міжнародну безпеку", зазначається в ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Попередні заходи допомоги Україні були узгоджені Євросоюзом 28 лютого та 23 березня 2022 року. Це вперше ЄС погодився виділяти кошти для фінансування поставок зброї третій країні.

Теми: ЄСвійназброягроші
Головне сьогодні

ЗСУ вже "денацифікували" 20 тисяч російських вояк – дані Генштабу

Після знищення "Москви" Росія погрожує ракетними ударами по Києву

Українців просять не ігнорувати повітряні тривоги, бо РФ з останніх сил хоче атакувати

аудіоСБУ отримала докази, що Росія сама обстріляла селище у Брянській області

ЄС готує нафтове ембарго після другого туру виборів у Франції

Командир морпіхів закликає терміново деблокувати Маріуполь: ситуація критична

Усі новини...
ЄС
Глава МЗС Литви: деякі країни ЄС категорично проти ембарго на нафту з РФ
Президенти Польщі, Латвії, Литви та Естонії у середу в Києві зустрінуться з Зеленським
В ЄС нагадали Росії, що використання хімічної зброї є воєнним злочином
Останні новини
13:29
Румунія підготувала зміни в законодавство, які розблокують видобуток газу в Чорному морі
13:06
У РФ приватні клініки піднімуть ціни на 20% через дефіцит імпортного обладнання
12:55
Харківщина: росіяни обстріляли автобуси біля Борової, 7 убитих та десятки поранених
12:53
Ембарго на деревину з РФ коштуватиме їй 6 мільярдів доларів щороку
12:53
Росія пригрозила США "непередбачуваними наслідками" за постачання зброї Україні
12:52
У російської брехні нема шансів: як OSINT-розвідка фіксує військові злочини агресора
12:52
ДБР провело спецоперацію на Одещині: перевірили понад 40 осіб із кримінального кола
12:42
До Польщі з України виїхали майже 2,76 млн людей після російського вторгнення
12:34
У Росії вже заявляють, що війну "не збираються затягувати"
12:33
Посол Польщі потролив РФ через заяви про вбивство "польських найманців"
Усі новини...