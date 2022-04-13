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ЕС согласовал третий транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро

"Европейская правда"Среда, 13 апреля 2022, 15:39
ЕС согласовал третий транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро
флаги ес на фоне здания еврокомиссии. фото: getty images

Совет Европейского Союза утвердил выделение третьего транша в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира (EPF) на поставку вооружения Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Рады в среду, пишет "Европейская правда".

ЕС прибавит 500 млн евро к ресурсам, которые уже были мобилизованы в рамках EPF для Украины, тем самым утроив первоначальный бюджет до 1,5 млрд евро.

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"С этими новыми дополнительными 500 млн. евро ЕС выделил в общей сложности 1,5 млрд. евро в поддержку поставки военной техники для Вооруженных сил Украины государствами-членами ЕС.

Следующие недели будут решающими. Поскольку Россия готовится к наступлению на востоке Украины, очень важно, чтобы мы продолжали и наращивали нашу военную поддержку Украине, чтобы защитить ее территорию и население и предотвратить дальнейшие страдания", - прокомментировал Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Выделенные средства будут покрывать как поставки вооружения, так и поставки ВСУ государствами-членами ЕС средств индивидуальной защиты, аптечек и топлива, а также военного оборудования, предназначенного для доставки смертоносной силы в оборонных целях.

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Европейский фонд мира, созданный в 2021 году, является чрезвычайным фондом в размере 5,69 миллиарда евро, который позволяет ЕС быстро финансировать военные операции и "сохранять мир, предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность", отмечается в ЕС.

Предыдущие меры помощи Украине были согласованы с Евросоюзом 28 февраля и 23 марта 2022 года. Это впервые ЕС согласился выделять средства для финансирования поставок оружия третьей стране.

Темы: ЕСвойнаоружиеденьги
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