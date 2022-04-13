Росіяни вбили 7 людей на Херсонщині, а потім підірвали будинок з їхніми тілами
Середа, 13 квітня 2022, 15:46
Окупанти розстріляли сімох людей у селі Правдине на Херсонщині, а потім підірвали будинок із загиблими.
Джерело: Офіс генпрокурора
Деталі: За даними слідства, 12 квітня в селі Правдине Білозерського району військовослужбовці збройних сил РФ розстріляли в житловому будинку шістьох чоловіків та одну жінку.
Після цього, маючи намір приховати злочин, окупанти підірвали будинок із тілами розстріляних людей.
Наразі ідентифікують загиблих.
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