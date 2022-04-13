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Росіяни вбили 7 людей на Херсонщині, а потім підірвали будинок з їхніми тілами

Роман ПетренкоСереда, 13 квітня 2022, 15:46

Окупанти розстріляли сімох людей у селі Правдине на Херсонщині, а потім підірвали будинок із загиблими.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, 12 квітня в селі Правдине Білозерського району військовослужбовці збройних сил РФ розстріляли в житловому будинку шістьох чоловіків та одну жінку.

Після цього, маючи намір приховати злочин, окупанти підірвали будинок із тілами розстріляних людей.

Наразі ідентифікують загиблих.

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Теми: Херсонська областьОфіс генпрокуроравійнаРосія
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